Deslizar el dedo leyendo un libro físico: la nueva realidad de los niños según Kappah

El creador de contenido Kappah ha subido recientemente un video en el que comparte una historia contada por un familiar, quien es profesor de niños, y reflexiona sobre cómo la exposición constante a dispositivos digitales está afectando a toda una generación. Según Kappah, esta problemática tiene consecuencias graves, como la falta de atención en las clases y la dificultad para concentrarse en actividades que no generan un estímulo constante al cerebro.

Kappah relata: "Me dijo que le estaba leyendo un libro a un niño de 3 o 4 años, y el niño deslizó como si fuese TikTok". Esto refleja cómo la práctica del "scrolling" se ha interiorizado hasta convertirse en una especie de memoria muscular, algo preocupante porque los niños dejan de realizar tareas que requieren paciencia o atención sostenida, como la lectura, fundamental para el desarrollo cognitivo, el lenguaje y la imaginación.

El creador también aporta ejemplos de su propia observación: "Vas a cualquier restaurante y es común encontrarte a familias que, para que los niños pequeños se callen, les dan un iPad". Este comportamiento, aunque habitual, puede limitar la capacidad de los niños para regular sus emociones, desarrollar la concentración y aprender a entretenerse sin estímulos digitales constantes.

Al final del video, Kappah plantea una reflexión: "¿Cómo creéis que les afecta a los niños pequeños si a nosotros, siendo adultos y con el cerebro desarrollado, nos afecta esta técnica? Se tiene que acabar regulando estos algoritmos de dopamina".

Muchos usuarios han comentado sobre la influencia de las redes, con opiniones como: "Lo que se debe hacer es prohibir las redes sociales a menores de 15 años" o "Eso es culpa de los padres".

¿Tú qué piensas al respecto? ¿Crees que el uso excesivo de pantallas y el scrolling constante está afectando significativamente el desarrollo de los niños?