Despiden a una camarera tras recibir baja medica de 15 días: "Prohibido enfermar"

La viralización de unos mensajes en redes sociales ha vuelto a poner sobre la mesa una de las mayores preocupaciones del sector de la hostelería en España: la vulnerabilidad de sus trabajadores frente a enfermedades o bajas médicas. El caso, difundido por la cuenta @soycamarero en X (antes Twitter) bajo el provocador título "Prohibido enfermar", ha encendido el debate sobre los límites de la empatía empresarial y la protección laboral en un sector ya marcado por la temporalidad y la rotación de personal.

Según los pantallazos publicados, todo comenzó cuando una camarera anónima informó a un compañero de que no podía acudir a trabajar porque había detectado un bulto en la zona de la rabadilla. Horas después, comunicaba con preocupación que tenía "muy malas noticias". Tras recibir recomendación de hablar directamente con el jefe, la joven explicó que los médicos le habían concedido una baja laboral de 15 días y una cita con el cirujano.

La respuesta del empleador no fue la esperada: poco tiempo después, la trabajadora recibió un mensaje notificándole la rescisión inmediata de su contrato. Sus intentos de obtener explicaciones quedaron sin contestación y, como detalle que generó especial indignación en redes, se le indicó que la documentación de su baja ya estaba lista para recoger en el propio local, evidenciando la frialdad con la que se gestionó la situación.

El caso ha generado una fuerte ola de comentarios. Muchos usuarios exigieron transparencia y señalaron la necesidad de señalar públicamente a los empresarios responsables: "Me encantaría que se hiciera público el nombre de todas esas empresas, más que nada para no pisar jamás el negocio de este tipo de empresario desalmado", escribió un usuario. Otros, en cambio, relativizaron el asunto y justificaron el despido: "No he trabajado casi nunca, así que no entiendo mucho del tema, pero en mi opinión lo lógico y normal: si alguien no te sirve, ¿para qué lo quieres?".

Más allá del cruce de opiniones, la historia pone de relieve la fragilidad de muchos trabajadores del sector servicios, donde las bajas médicas suelen ser percibidas como un problema más que como un derecho.