La divertida respuesta a una chica estadounidense que criticó la ropa tendida en los balcones de Europa

Tender la ropa es una tradición europea o, al menos, eso ha demostrado una chica estadounidense que vive en Ámsterdam. En un vídeo viral, la usuaria de Instagram @expatinamsterdam1 alucinaba con algo tan común como útil: dejar que la colada se seque al aire libre.

Con más de 2 millones y medio de visitas, su reel ha dado al vuelta al mundo. "¿Puede por favor explicarme alguien por qué los europeos todavía sacan a tender su ropa?", pregunta en tono retórico. "¿Por qué no usan una secadora como todos los estadounidenses?".

La publicación no tardó en arder con los comentarios. Un mar de críticas (probablemente buscadas) en las que se dejan claras las razones por las que colgar la colada en los balcones es una buena idea. Ahora bien, entre todas ellas, hay una que destaca por la simpleza y la originalidad.

Los italianos detrás del perfil @lionfieldmusic no han necesitado más que una frase y un acorde de guitarra para responder. "Porque el sol es gratis".

Una pieza con nada menos que 80'9 millones de visitas, superando con creces el vídeo original.

A buen entendedor, pocas palabras bastan y así lo ha demostrado esta pareja cómica en sus redes. Todo ello bajo ese sol que ninguna secadora podrá imitar jamás.