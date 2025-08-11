Ella quería la sesión de fotos ideal y el mar no le dejó: El vídeo viral de las olas arrasando con una usuaria de TikTok

La orilla del mar es el escenario perfecto para unas bonitas fotos con las que presumir en redes sociales. Al menos, eso era lo que pensaba esta usuaria de TikTok al principio. Sin embargo, la fuerza de las olas tenía una opinión bien diferente.

El posado estaba listo. También el cámara. ¿Qué podía salir mal? Muy fácil: una ola que llega sin previo aviso. Así, la usuaria @xx.klive fue arrastrada por la arena sin poder de reacción. Una estampa que, si bien no era como imaginaba, se ha hecho viral desde la cuenta de @cabronazi.

La propia @xx.klive se ha sabido tomar a broma la situación. Con una galería en TikTok ha ilustrado el devenir de los acontecimientos. Desde la primera foto idílica hasta el caos más absoluto.

Puede que en su mente sonara espectacular. Y no es para menos: las fotos en el mar son preciosas. No obstante, esto nos vuelve a demostrar que la naturaleza no cede ante nadie.

Así que, todos aquellos que estén pensando en hacerse una sesión similar, deberían calcular antes la subida de las olas. Al menos si no quieren darse un baño inesperado.