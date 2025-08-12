El enternecedor rinoceronte que se quedó huérfano y ahora disfruta feliz de una segunda vida

Hay vídeos que devuelven la fe en la humanidad y esta pieza viral es uno de ellos. En Kenia, la organización benéfica Sheldrick Wildlife Trust ha salvado la vida a un rinoceronte negro bebé y verlo jugar emociona a cualquiera. No es para menos: ahora disfruta de una nueva oportunidad y lo agradece de la manera más enternecedora.

Fue rescatado tras perder a sus padres y la organización se ha propuesto prepararlo para su reintegración en la naturaleza. El pequeño Chamboi, como lo han bautizado, todavía tiene un largo camino por recorrer; pero sin duda está en las mejores manos posibles.

"El ejercicio y el juego son vitales para que crezca fuerte y descubra su entorno natural", ha explicado la directora ejecutiva de la organización, Angela Sheldrick. Y vaya si lo hace: da igual si está solo o con los cuidadores del centro, este pequeño rinoceronte no para.

En el vídeo se le puede ver corriendo de un lado para otro, siendo alimentado con un biberón gigante, durmiendo... En definitiva, gozando de cada instante en el refugio, mientras va creciendo. Desde luego, una infancia de lo más divertida.

Chamboi celebra la segunda vida que se le ha regalado. Una muestra de que, cuando la gente se compromete con el bienestar animal, el mundo se convierte en un lugar mejor para todos.