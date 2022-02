Envía por WhatsApp una mítica frase de Rajoy y la respuesta que recibe se vuelve viral

Más información Las 30 frases más míticas de Mariano Rajoy que pasarán a la historia

Mariano Rajoy tuvo una extensa carrera política de varias décadas llenas y una etapa de siete años como presidente del Gobierno de España que fue de lo más turbulenta. El político conservador y lider del Partido Popular durante 14 años más allá de sus políticas y sus polémicas dejó numerosas frases y momentos que se volvieron virales y que han pasado a la historia.

Una de esas frases icónicas la pronunció en marzo 2018 tras la firma del Protocolo entre Extremadura y la Administración General del Estado para el reconocimiento de la colaboración en materia ferroviaria y aérea.

"Haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda, si es que eso es posible. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible, si es que lo imposible es posible", afirmó aquel día Rajoy en una frase entre lo filosófico, lo poético y lo absurdo que años después sigue teniendo repercusión.

Recientemente el tuitero @crayfe enviaba por WhatsApp esta frase a una chica, no sabemos si se trata de su pareja o de una amiga y la respuesta que recibió es de lo más sorprendente.

La chica, que desconocía por completo que la frase era de Rajoy, pensaba que le estaba diciendo un piropo y contesto: "¿Por qué eres tan bonito".

El tuitero confesó que se trataba de un frase de Rajoy ante el cabreo de su amiga. Después decidió compartir la conversación en Twitter donde se ha vuelto viral acumulando más de 64.000 'me gusta' y 10.000 retuits.

"Bobo, te digo que estoy espesa y te burlas de mí", responde la chica.

"No os voy a mentir, el comentario se lo solté de forma irónica y no me esperaba esa reacción, y me dolió reconocer que era una frase de Rajoy", ha afirmado en otro tuit.