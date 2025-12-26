Erika Kirk y la oleada de memes por su deslumbrante vida tras la muerte de su marido

Hace unos días Erika Kirk protagonizó un enorme evento que se ha hecho viral por numerosas razones, pero que también ha impactado incluso a los seguidores de su marido fallecido, por su exagerada espectacularidad. Pocos días después de la muerte de Charlie Kirk, Erika anunció que continuaría con su legado, una decisión que fue aplaudida por los fanáticos del podcaster. Pero, lejos de tomarse un descanso, Erika Kirk ha ido con todo y ha aprovechado la oportunidad para salir al escenario como si de un concierto de una popstar se tratase. Este exceso de performance ha llevado ahora a que muchos creen memes con respecto a su actitud, bromeando con sus posibles ansias de estrellato.

Además, a esta espectacularidad se suman las numerosas contrariedades que Erika Kirk ha mostrado en esta campaña, con respecto a lo que su marido fallecido opinaba. Desde declaraciones que son opuestas a algunos de los mensajes que Charlie Kirk enviaba en sus podcasts hasta elecciones de colaboradores que el podcaster criticó en vida, como Nicki Minaj.

Sea como sea, lo que está claro es que el mensaje de esta campaña de Erika Kirk no está acabando de cuajar en redes sociales, ni siquiera entre aquellos que siguieron a su marido a pies juntillas. El evento en Turning Point USA ha sido, efectivamente, un punto de inflexión en su trayectoria y en la percepción que el público tiene de ella, y los memes no se han hecho esperar. ¡Habrá que descubrir si su figura puede sobrevivir a la memificación absoluta que ha vivido en los últimos días!