Le escribió un estafador y le dio una buena lección: "Se aprovechan de las personas mayores"

"Me han intentado estafar con la bromita de "mamá el móvil no me enciende, escríbeme por WhatsApp a este número". Sólo pensar que se aprovechan de las personas mayores, me hierve la sangre, así que he decidido hacerle sufrir un poco". Con estas palabras da comienzo el nuevo hilo viral de Twitter que ha conquistado a todas aquellas personas que alguna vez se han visto involucradas en un intento de estafa, sobre todo en los casos en los que estos estafadores escriben a personas mayores que no tienen savoir-faire tecnológico. El objetivo de esta tuitera era muy sencillo: que perdieran el tiempo y no estafaran a nadie mientras tanto.

Comienza la conversación haciendo creer a la otra persona que realmente ha mordido el anzuelo. Se inventa toda una vida que incluye a dos hijas, un marido enfermo y dos ayudantes que están con ellos. “Pues ahí vamos hija, menos mal que tenemos a Petri y a Marisa que me ayudan con él porque yo sola no puedo. Imagínate cargar con 90 kilos para ducharle todo”. Después le devuelve la pelota al estafador, inventándose una supuesta vida para ella. Todo acaba llevando al meollo: quieren sablarle casi 5000 machacantes. Ahí es nada.

La conversación continúa durante prácticamente una hora, con la tuitera poniendo en tela de juicio inocente los comportamientos extraños de su supuesta hija. Finalmente recibe los datos para hacer el ingreso, lo que será suficiente para una denuncia futura, según explica. Cuando le pide una confirmación de la transferencia, bueno, es digno de verse:

El estafador está estafando, ¿quién lo desestafará? El desestafador que lo desestafe buen desestafador será. Y @CharadaBea ha logrado hacerlo de forma divertida. Para el final, el estafador ya no tenía ninguna credibilidad y recurre directamente a las amenazas. "Que sepas que tengo todos tus datos del banco y a tu hija secuestrada". ¿La respuesta? "Acuérdate de que es diabética y tendrás que pincharle insulina". En la oficina de Flooxer Now estamos de pie y aplaudiendo.