Esta mujer mandó construir el edificio más extraño para amargar la vida de su ex

¿La venganza es mejor fría o caliente? Ninguna de las dos: la venganza es mejor cuando sobrevive a tu propia historia. El mejor ejemplo de esto que se nos ocurre data del año 1925 y tuvo lugar tras un divorcio. El juicio se saldó con la división del hogar de ambos de tal modo que él se quedó con la casa y ella con el porche delantero. El chasco fue tremendo y la furia inmensa, así que nuestra protagonista empezó a pensar en posibles soluciones para su situación. Decidió que la mejor opción era construir una casa imposible justo enfrente de la de su exmarido… y así lo hizo, dando origen a la Spite House - algo así como la Casa del Rencor.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que no solo el espacio era reducido, sino que contaba con una pequeña colina que dificultaba cualquier construcción. Actualmente esta casa está remodelada, pero se sigue pudiendo observar gran parte de su esqueleto e ideas originales. En una parte es más estrecha que en el otro extremo, generando una percepción distinta según por dónde entres. Aun así, cuenta con una cocina plenamente funcional, baño, salón… ¡y dos pisos! Sí, esta casa triangular cuenta con dos pisos, con la única desventaja de que no están conectadas. En el "sótano" se ha habilitado otra zona para dormir, así como un pequeño estudio y otro baño. Podríamos considerarlo todo un piso de invitados.

Originalmente, ese piso inferior servía para guardar los carruajes. Era el garaje, vaya. La remodelación permitió que fuese más habitable, pero el detalle más importante es cómo eran las casas en aquel entonces. La Casa del Rencor triunfó porque bloqueaba totalmente a la de su expareja. Aunque hoy en día esa otra casa es más alta, hace 100 años era más baja. Así que la nueva construcción imposible sobre un terreno estrecho bloqueaba por completo la vista de la calle y el paso del tranvía. Fue así como se tomó su venganza y pasó a la historia.