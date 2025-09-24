Esta nueva IA podría cambiar el streaming y la creación de contenido para siempre

En las últimas horas, una innovadora IA, desarrollada por GLIF, de transferencia facial ha captado la atención de miles de usuarios al permitir que, durante un vídeo grabado o un directo, el rostro del creador se transforme de forma instantánea en prácticamente cualquier cosa: desde un robot futurista hasta una versión de sí mismo con otro género, pasando por la apariencia de celebridades o personajes ficticios. La calidad es tan realista que, a simple vista, resulta casi imposible distinguir si se trata de una transformación digital.

Las posibilidades que abre esta tecnología para el mundo del streaming y la creación de contenido son enormes. Streamers y youtubers podrían adoptar identidades virtuales sin necesidad de complejos equipos de producción, incorporando cambios de aspecto en tiempo real para adaptarse a diferentes temáticas o mantener su anonimato. Además, marcas y productoras podrían usarla en campañas interactivas, creando experiencias más inmersivas para los espectadores.

Sin embargo, el avance también despierta debates éticos y de seguridad. La capacidad de suplantar rostros en directo plantea riesgos de fraude, desinformación o suplantación de identidad, un problema que las plataformas tendrán que abordar con nuevas políticas de verificación y control.

Mientras la herramienta se difunde a gran velocidad, expertos y creadores coinciden en que esta IA marca un punto de inflexión. Su realismo y facilidad de uso prometen cambiar para siempre la manera de hacer streaming, redefiniendo la frontera entre realidad y ficción en el entretenimiento digital.