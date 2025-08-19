Una estadounidense arrasa al compartir un vídeo de sus padres probando por primera vez la comida española

La gastronomía española vuelve a conquistar paladares extranjeros, esta vez de la mano de los padres de la influencer @sophielaguiri. La joven decidió grabar la primera vez que su familia estadounidense probaba algunos clásicos de la cocina asturiana, y el resultado fue un vídeo que se hizo viral en Instagram: más de 24.000 “me gusta” y una oleada de comentarios de españoles orgullosos de su cocina.

La experiencia comenzó con una croqueta que, según la reacción de los padres, les cambió la vida: se miraron entre sí como si hubieran descubierto el Santo Grial del sabor. El siguiente plato fue un sencillo tomate aliñado con sal y aceite que les dejó boquiabiertos. "¿Esto solo lleva sal y aceite? ¡Es brutal!", exclamaron sorprendidos.

La degustación continuó con rabo de toro y solomillo, donde el padre no pudo contener su entusiasmo y definió la experiencia con dos palabras: "Boca fiesta". La madre, por su parte, no resistió la tentación de probar un poco del besugo del plato de su hija y quedó igualmente maravillada. El broche final llegó con una tarta de queso española que terminó de conquistarlos. "Creo que he muerto y estoy en el cielo", confesó el padre entre risas.

Las reacciones en redes no tardaron en llegar. "Donde mejor se come en el planeta es en España y punto" o "La gastronomía española es lo que tiene", fueron algunos de los mensajes más repetidos. Y con un menú así, todo apunta a que los padres de Sophie ya tienen la excusa perfecta para regresar.