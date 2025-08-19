ORGULLO GASTRONÓMICO
Una estadounidense arrasa al compartir un vídeo de sus padres probando por primera vez la comida española
Una influencer estadounidense ha convertido la primera ruta gastronómica de sus padres en España en un video viral: croquetas, rabo de toro, besugo … y una tarta de queso que casi les hace mudarse aquí.
La gastronomía española vuelve a conquistar paladares extranjeros, esta vez de la mano de los padres de la influencer @sophielaguiri. La joven decidió grabar la primera vez que su familia estadounidense probaba algunos clásicos de la cocina asturiana, y el resultado fue un vídeo que se hizo viral en Instagram: más de 24.000 “me gusta” y una oleada de comentarios de españoles orgullosos de su cocina.
La experiencia comenzó con una croqueta que, según la reacción de los padres, les cambió la vida: se miraron entre sí como si hubieran descubierto el Santo Grial del sabor. El siguiente plato fue un sencillo tomate aliñado con sal y aceite que les dejó boquiabiertos. "¿Esto solo lleva sal y aceite? ¡Es brutal!", exclamaron sorprendidos.
La degustación continuó con rabo de toro y solomillo, donde el padre no pudo contener su entusiasmo y definió la experiencia con dos palabras: "Boca fiesta". La madre, por su parte, no resistió la tentación de probar un poco del besugo del plato de su hija y quedó igualmente maravillada. El broche final llegó con una tarta de queso española que terminó de conquistarlos. "Creo que he muerto y estoy en el cielo", confesó el padre entre risas.
Las reacciones en redes no tardaron en llegar. "Donde mejor se come en el planeta es en España y punto" o "La gastronomía española es lo que tiene", fueron algunos de los mensajes más repetidos. Y con un menú así, todo apunta a que los padres de Sophie ya tienen la excusa perfecta para regresar.
