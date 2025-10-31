Una estadounidense no da crédito con este detalle de los supermercados españoles: "¿Por qué ya es Año Nuevo?"

En las redes sociales abundan vídeos sobre los choques culturales que existen entre españoles y el resto del mundo. A menudo, los usuarios exponen algunas diferencias que no pasan desapercibidas por el resto como el caso de este estadounidense al descubrir este tipo de tiendas en España.

El último ejemplo lo ha protagonizado la influencer Danielle Grobman, una estadounidense que vive en Madrid. A través de su cuenta de TikTok, la joven relata su día a día en España así como algunos detalles de nuestro país que le resultan curiosos.

En uno de sus vídeos más recientes, Grobman se ha mostrado perpleja por lo que ha visto en una conocida cadena de supermercados.

"Si hay una cosa que nos une sin importar de qué país seas es esta: 'Los supers tienen un concepto absolutamente nulo del tiempo'", ha comenzado diciendo, alucinando porque en uno de estos establecimientos ya haya decoración y productos navideños como roscón o calendarios de adviento sin ni siquiera haber entrado en noviembre.

"Qué pasó, España. Ay, Dios mío", lamenta la joven.

"¿Por qué ya es Año Nuevo? Es triste que ni siquiera celebren Halloween, la verdad. Sé que es muy estadounidense de mi parte querer celebrar Halloween, pero ustedes tienen las decoraciones para los dulces, así que... ¿Por qué nos lo saltamos y pasamos directamente a Año Nuevo? En fin, ¡Feliz Navidad!", ha reflexionado.

La reacción al vídeo no ha tardado y algunos comentarios han apuntado a que "Halloween es una tradición estadounidense que muchos países han adoptado, pero la verdad es que no es una costumbre cultural fuera de Estados Unidos, así que tiene todo el sentido del mundo que las tiendas ya estén poniendo adornos navideños. Si pudiera, decoraría mi casa para Navidad en septiembre".