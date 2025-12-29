Un estadounidense prueba tapas españolas y su reacción sorprende a TikTok

La usuaria de TikTok @tati_in_spain, una joven estadounidense que vive en España, ha publicado una serie de vídeos en los que graba a su padre probando algunas de las tapas más típicas de la gastronomía española. El contenido no ha pasado desapercibido y, poco a poco, se ha ido viralizando gracias a las reacciones espontáneas y sinceras del protagonista, que han conquistado a miles de usuarios, especialmente españoles.

En vídeos anteriores de su perfil, la creadora ya había mostrado a su padre degustando productos tan emblemáticos como el jamón ibérico o una tarta de queso tradicional. En todos ellos, sus reacciones han llamado mucho la atención, ya que no solo disfruta intensamente de los sabores, sino que los valora con auténtico entusiasmo. Esto ha provocado que las visualizaciones del perfil crezcan como la espuma, ya que muchos usuarios encuentran entrañable y divertido ver cómo alguien de fuera descubre y aprecia la cocina española.

En uno de los vídeos más recientes, el padre prueba una tapa de pulpo, uno de los platos más representativos del norte de España. Su reacción es tan positiva que incluso se aleja de su hija mientras mastica, dando a entender que lo que acaba de probar es un auténtico manjar y que necesita su momento para disfrutarlo. La escena ha provocado miles de comentarios y reacciones.

Además, en cada nuevo vídeo se puede ver cómo el padre se adapta cada vez más a la cultura y gastronomía del país, mostrando una conexión creciente con España. Entre los comentarios más repetidos se leen frases como: "Este hombre no se va de España", "Súbelo a Asturias o Galicia y sale hablando castellano" o "Con estas cosas te das cuenta de que como en España no se come en ningún sitio". Sin duda, una prueba más del poder universal de la buena comida.