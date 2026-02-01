Este chico ha construido un despertador infalible: su cama genera un terremoto cada mañana

Cuando he presentado este tema en las oficinas de Flooxer Now, una idea ha flotado en el ambiente: nunca se duerme de más, siempre se duerme lo adecuado. En un mundo idílico así sería. Cada día sería como los fines de semana, durmiendo lo necesario para que el cuerpo repose y despertando a la hora en la que naturalmente abrimos los ojos y tenemos energía para el día a día. Por desgracia, existe una cosa llamada capitalismo y otra llamada trabajo, así que a veces hay que despertarse sí o sí. Por eso existen las alarmas. Sin embargo, los despertadores en el móvil cuentan con una función muy peligrosa, el "Posponer". Y, encima, a veces está muy cerca del "Apagar". Vamos, que es sencillo quedarte en la cama sin pretenderlo.

Eso le pasó una vez al youtuber Happy Mad Scientist. Tenía una entrevista de trabajo, se acostó tarde y apagó la alarma sin querer. Desde entonces le da pánico quedarse dormido y, cuando iba a empezar un nuevo trabajo, decidió desarrollar una alarma que garantizara que se iba a despertar sí o sí. Aprovechando sus habilidades como ingeniero, empezó a desarrollar diferentes ideas. Rechazó la opción de la catapulta, dado que le parecía peligroso. También rechazó una más silenciosa a base de un spray de agua, porque mojar la cama cada mañana parecía tan incómodo como helador. Pero eso le llevó a una tercera opción, situada en el extremo opuesto: un terremoto en miniatura.

El funcionamiento es bastante sencillo: un sistema compuesto de una alarma, un sensor de peso y un vibrador de obra. La alarma suena todos los días a las 6 de la mañana, cuando tiene que despertar. Tras unos segundos sonando, tiene 1 minuto de periodo de gracia para levantarse. Si no lo hace, el vibrador situado en la base empieza a vibrar, y no parará hasta que se levante. El sensor de peso es el encargado de medirlo, obviamente. Para evitar el truco de levantarse, pararlo y volver a la cama, se añade una salvaguarda: a lo largo de la próxima hora la cama volverá a vibrar si detecta que vuelve a tumbarse. De ese modo no queda más opción que levantarse, prepararse e ir a trabajar. Como sistema puede sonar exagerado, pero es también tremendamente eficaz.