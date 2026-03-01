Este chico ha construido una máquina de escribir con legos, y funciona

"Lego lanzó una vez un juego de máquina de escribir, pero solo imitaba las funciones de una máquina de escribir. Desde entonces, siempre me he preguntado si se podría construir una máquina de escribir que funcionara utilizando únicamente piezas de LEGO, así que hoy voy a intentar hacerlo". Así presenta su proyecto el canal de YouTube Koenkun Bricks antes de lanzarse a la aventura. Una construcción de gran nivel que se propone ir más allá de lo que fue capaz la compañía original en el año 2021. ¿Cómo se puede siquiera plantear algo así? Con ingenio, paciencia y muchas ganas.

El primer problema son las letras en sí. Una máquina de escribir funciona "aplastando" las letras con tinta sobre el papel. Aunque LEGO tiene piezas con letras, estas no sobresalen, por lo que no se puede replicar sin más la función. Cualquier idea capaz de reinventar este método se iba a encontrar, además, con el problema de tener que replicarse para cada letra del abecedario. Un nuevo reto sobre un reto ya de por sí difícil. La solución consiste en pegar las letras sobre otra pieza grande blanca que imita un folio, lo que convierte la máquina en una de escribir LEGO literalmente.

A partir de ahí, muchas gomas y mucho prueba y error. La propia "hoja" tenía que moverse en vertical y en horizontal, lo que lleva al uso de piezas especial y hasta pequeñas cuerdas y poleas. Incluso toma inspiración de otros sistemas como los de la puerta de un garaje. Y desde ahí… pues un periodo de casi tres meses afinando y refinando el prototipo. El resultado es un monstruo de máquina con muy pocos usos que demuestra por qué la compañía decidió no tomar este camino, pero que se ha vuelto viral con casi 2 millones de reproducciones.