Este chico construyó una máquina para no perder nunca al Jenga: ¿lo consiguió?

Venga, nos ha pasado a todos. Estás jugando a algo con tus amigos, a un juego de mesa. Es el momento del clímax, el todo o nada. Aquí se decide el destino de los valientes que pasarán a la historia, aquellos vencedores que serán recordados y aquellos caídos que serán objeto de burla y un "¡Ooooooooooh!" grupal que los humillará. Tienes tu jugada lista, nada puede salir mal… pero te resbalas con una piel de plátano (metafórica, claro) y pierdes. Tu rival te aplasta y tú repasas una y otra vez lo sucedido. Algo así le debió pasar a nuestro protagonista de hoy jugando al Jenga, lo que le llevó a aprovechar su grado en ingeniería para hacerse una solución casera. ¡Jamás volvería a perder! ¡Y tan solo necesitaba una máquina para conseguirlo!

Cierto es que jugar al Jenga con una máquina igual va un poco en contra del espíritu del juego. Pero cuando vemos que es un proyecto para una convención, el reto adquiere un cariz distinto. ¿Puede una persona derrotar a esta máquina? Su funcionamiento es, dentro de lo cabe, algo cafre. Se trata de una pistola de aire con un pistón que empuja la pieza en cuestión. Le da un golpe terrible que puede lanzar muy lejos cada palo sin que ello afecte al resto de la estructura. Tras varios intentos fallidos, este youtuber dio con la tecla que le llevó a tener en sus manos la creación definitiva. Pero… ¿cómo podía demostrar su infalibilidad? Ejecutando el movimiento imposible.

Nos referimos a esa situación en la que estás obligado a mover una pieza que, al desaparecer, moverá sí o sí toda la torre. Una sola pieza sostiene el nivel y, o se quita con maestría o se derrumba. Hay quien utiliza movimientos casi de karate para lograrlo, aunque la máquina de la que hablamos hoy se demuestra plenamente capaz de conseguirlo. Eso sí, es posible derrotarla. El resultado en la convención fue de una mayoría de victorias para el youtuber, pero no un pleno total. El porcentaje de victoria subió respecto a lo normal, pero la realidad es que, si eres malo, te toca practicar.