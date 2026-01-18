Este chico se construyó una máquina para no perder nunca el metro y se ha hecho viral

El transporte público es algo maravilloso. Tener al alcance de todos los ciudadanos un sistema que permite que cualquier persona llegue a donde necesita sin necesitar un vehículo particular es un gran triunfo como sociedad. Esto no significa que sean sistemas perfectos, dado que adolecen de ciertos retrasos y fallos. No obstante, son esenciales en las grandes ciudades. Si encima te conoces los horarios, sabes perfectamente cuándo salir de tu casa para coger el tren que necesitas. Sin embargo, un youtuber de Boston no ha querido dejar nada al azar y ha optado por crear un dispositivo personalizado que le indica cuándo debe salir de casa para coger el tren que necesita. Y funciona.

El éxito de este gadget un poco rudimentario es tal que no ha dudado en regalarle uno a cada uno de sus amigos. Las funcionalidades extra indicando cuándo sale cada persona igual son pasarse, pero desde luego ayudan a cerrar el vídeo con cierto humor. El invento de Matt Ognibene no nace de desear ser viral, sino de una preocupación genuina sobre la movilidad en su propia ciudad. Así lo demuestran algunos de los pocos vídeos de su canal, que no llega a los diez mil suscriptores. Por ejemplo, en este explica una de las leyes sobre bicicletas que muchos conductores desconocen:

También tiene un particular homenaje a los caídos de Boston. En este vídeo explica la existencia de las bicicletas fantasma y su significado. Son pequeños altares a personas que murieron montando en bicicleta:

Tanto trenes como bicicletas son un método de transporte más sostenible que llenar las ciudades de coches. El gadget de Matt depende, además, de datos públicos sobre el flujo de las líneas de trenes. Es un ejemplo de movilidad sensata y pensada para la ciudad moderna, y un recordatorio de que nuestras urbes son más de lo que parece. Hasta un viaje en tren se puede convertir en un inesperado homenaje en forma de corto en youtube. Como poco, es una idea sencilla de ejecutar para quienes tienen los conocimientos informáticos suficientes o un amigo que se lo regale. En las oficinas de Flooxer Now más de uno lo agradecería.