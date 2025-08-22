Este chico muestra lo que le costó una ración de pulpo e indignó a las redes

Lo que comenzó como una simple publicación en X por parte del usuario @RedRofega se ha convertido en uno de los virales del día: una imagen de una pequeña ración de pulpo acompañada del mensaje "La avaricia de la hostelería, permitida desde la pandemia, raya lo delictivo". El precio, 23,50 €, ha generado sorpresa incluso entre residentes locales.

El tuit obtuvo más de 350.000 visualizaciones en pocas horas, con más de 3.000 me gusta y cerca de 500 compartidos. No tardaron en llegar respuestas de personas con experiencia en la hostelería local que coincidían en que el coste resulta desorbitado. Una usuaria de Pontevedra comparó la situación señalando que en otro establecimiento por 13 € había menú completo con pulpo, segundo y acompañamientos.

También hubo críticas desde el sector: otra gallega, con experiencia en restauración, confesó que evita consumir pulpo en estos espacios si no está elaborada por un pulpeiro o pulpeira, y destacó que ese precio resulta prohibitivo, especialmente cuando las porciones no se corresponden.

La publicación también ha reactivado el debate sobre el encarecimiento en la hostelería, especialmente en el litoral, que muchos achacan a la inflación postpandemia y al turismo masivo. Sin embargo, para los usuarios, el asunto no solo radica en el precio, sino en la percepción de que algunos locales pueden aprovechar su ubicación privilegiada para aplicar tarifas elevadas con poco respaldo culinario.

En definitiva, la imagen de una ración aparentemente escasa y su elevado coste han servido como detonante de una conversación sobre precios justos, transparencia y la reputación de una cocina, la gallega, que siempre se ha caracterizado por su calidad y proximidad.