Este Tesla detecta personas en un cementerio vacío: el misterioso vídeo que se ha hecho viral

No son pocos los vídeos que se hacen virales cada año en los que suceden cosas aparentemente paranormales: objetos que se mueven, animales que fijan la vista en rincones donde no hay nadie, ruidos extraños… Y ahora, con los avances de la tecnología, parece que también hay formas de que nuestros propios aparatos electrónicos nos den un susto tremendo. Este clip se ha hecho viral por mostrar cómo el sistema de navegación y detección de obstáculos de un Tesla señalaba la presencia de varias personas en un cementerio totalmente vacío.

Quizá sea por la música tétrica que han puesto de fondo o por la tenue aparición de nuevas "personas" en la pantalla, pero son muchos los que se han sentido algo inquietos al ver este clip. Por suerte, algunas mentes avispadas se han encargado de tranquilizar al resto tratando de dar a este fenómeno una explicación racional.

Este sistema escanea el entorno y calcula la distancia que hay entre el coche y los objetos que hay a su alrededor. Por desgracia, todavía no se le da demasiado bien diferenciar entre las personas y otros objetos de un tamaño similar, como un árbol, una estatua o una lápida alta. Son muchos los objetos en ese cementerio que el detector pudo confundir con personas, y es muy probable que los seres que aparecen en esa pantalla no sean más que errores del propio Tesla, que cree ver personas donde no las hay.

Pero, teniendo en cuenta que estamos acercándonos cada vez más a la spooky season, tal vez está bien que te guardes este clip para impresionar a tus amigos en alguna fiesta tétrica a la que acudas próximamente. ¡Y si alguno tiene un Tesla, podéis incluso probar a acercaros a vuestro cementerio más cercano, a ver qué pasa!