Una estudiante descubre un error fatal en un trabajo de clase que ya había entregado: "Me pica el xoxo nena"

El vídeo viral que nos ocupa hoy, que ya acumula miles y miles de visualizaciones en TikTok, muestra a la usuaria @irenitisireniti revisando un trabajo académico cuando se da cuenta de que había incluido una frase impropia en una de las diapositivas. En lugar de un texto relacionado con el contenido del trabajo, la presentación mostraba la expresión "me pica el xoxo nena", una frase sin ningún tipo de relación con la temática del proyecto.

Entre la risa incontrolable y el llanto, la joven asegura en el vídeo: "Voy a suspender", consciente de la gravedad —y al mismo tiempo lo absurdo— del error. Su reacción espontánea ha sido uno de los factores que más ha contribuido a la viralidad del clip, que se ha llenado de comentarios de usuarios entre el asombro y la carcajada.

Algunos de los comentarios más populares en la publicación destacan el desconcierto y el humor de la situación. Uno de ellos dice: "Mi pregunta es… cómo y por qué llegó a poner eso en la presentación"; otro bromea con el auge de las herramientas de inteligencia artificial: "Es un sello de calidad para saber que no está hecha con IA". También hay quien asegura que se trata "tranquilamente del vídeo más gracioso que he visto nunca".

El fenómeno ha vuelto a poner de relieve cómo errores fortuitos en contextos académicos o laborales pueden convertirse en auténticos fenómenos virales en cuestión de horas. En este caso, el tono natural y la reacción genuina de la autora han hecho del vídeo uno de los más comentados de la semana, demostrando una vez más que el humor involuntario sigue siendo una de las claves del éxito en redes sociales.