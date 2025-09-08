Un estudiante de intercambio en Estados Unidos revela las sorprendentes preguntas que le hacen sobre España: "¿Tenéis coches?"

Un creador español conocido como @piedrolaenusa, ha generado un considerable revuelo en TikTok tras publicar un vídeo con algunas de las preguntas más surrealistas que le han hecho durante su estancia como estudiante de intercambio en Estados Unidos. Con más de 100.000 visualizaciones y unos 12.000 me gusta, el contenido se ha convertido en viral en pocas horas.

En una de las situaciones relatadas, al llegar al aeropuerto se le planteó si en España sabían lo que eran los espaguetis, ya que se los iban a servir al día siguiente. Con tono irónico, el estudiante respondió que "Italia estaba muy cerca de nosotros". Otra de las preguntas recogidas resultó incluso más llamativa: "¿Tenéis coches?". La respuesta, cargada de sarcasmo, fue: "Sí, tenemos coches, aviones, no estamos en el cuarto mundo… Soy de Madrid".

No faltaron otras dudas que resultaron igual de impactantes, como si sabía hablar español, o la creencia errónea de que Madrid es la capital de México. Una de las preguntas sobre gastronomía se llevó la palma: le preguntaron si en España tenían comida rápida, a lo que él contestó con humor dramático que "tenemos que coger un caballo, ir a un restaurante… sin éxito alguno".

En los comentarios ya se suceden las reflexiones sobre el desconocimiento: "Se creen que vivimos en la Edad Media", escribió una internauta, mientras otro matiza que "para ellos solo existe EEUU, el resto del mundo no cuenta ni en los libros ni en la tele".

Este episodio no solo ha despertado sonrisas, sino que también sirve para poner en evidencia los estereotipos arraigados sobre España y plantea la oportunidad de fomentar una visión más amplia y auténtica de nuestro país en el extranjero.