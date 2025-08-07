El experimento social de unos argentinos en una playa de Barcelona: "Impecable, la verdad buenísimo"

La cuenta de TikTok @americando, conocido por sus videos de costumbres y comparativas culturales se ha vuelto viral tras publicar un experimento social grabado en una playa de Cataluña. El objetivo era comprobar si realmente España es tan segura como muchos turistas afirman … incluso cuando dejas tus pertenencias a la vista durante horas.

"Estamos en una playa acá en España y nos dijeron que acá es muy seguro", comienza diciendo el creador en el vídeo. "Nos vamos a ir a almorzar y vamos a dejar acá nuestras cosas. Supongo que vamos a volver en una hora o una hora y media. Vamos a ver si cuando volvamos las cosas siguen acá”, explican antes de marcharse.

Dejan la sombrilla, dos sillas, una bolsa con camisetas, una hielera con bebidas, el mate y todo queda ahí, sin vigilancia. La única excepción fueron los objetos personales que llevaban en una mochila. A las 13:47 se despiden de sus pertenencias, sin saber volverán a verlas.

Tres horas después, a las 16:51, regresan. Y lo que encuentran les sorprende gratamente: todo esta tal como lo dejaron. "Están las Cocas! Está todo. Y miren la cantidad de gente que hay. Impecable, la verdad buenísimo", celebran en el video, que ya acumula cientos de miles de reproducciones y comentarios.

Sin embargo, en los comentarios no todo el mundo comparte esa misma confianza. "Así no es siempre… créanme. no se confíen nunca”, les advierte un usuario. Otra persona con tono irónico le comenta: "Quién te va a robar una sombrilla y dos cocas colas". Y las réplicas no pueden faltar: "En Argentina desaparecen en 10 minutos. Es así".

Lo cierto es que no todos los días se tiene tanta suerte, y lo que para algunos es una anécdota positiva, para otros podría haber sido un susto.