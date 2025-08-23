Un experto en redes sentencia el uso de la ubicación en Instagram por este motivo

El debate sobre si añadir o no la ubicación en las stories de Instagram acaba de sumar un capítulo extra gracias a Alejandro Valledor (@alejandrovalledor), creador de contenido que se ha hecho viral con un video en TikTok en el que lanza un veredicto contundente: "Dejad de usar el sticker de ubicación".

Valledor arranca sin rodeos: "Queda feo, es clasista e incluso charca. ¿Quién en su sano juicio pondría eso de forma voluntaria? Es que no lo entiendo". Y aunque concede que puede tener sentido en lugares muy poco reconocibles: "Tipo de repente la selva de un país que ni sé", critica con humor el abuso en escenarios obvios.

El ejemplo más claro: Times Square. "Subir una foto allí con ubicación me parece totalmente innecesario. ¡Oh, es Nueva York! Menos mal que lo has puesto porque no lo hubiera dicho jamás", ironiza el experto.

Más allá de la crítica, Valledor propone un enfoque distinto: dejar que la imagen hable por sí sola. "No hay nada más elegante que subir fotos sin poner la ubicación de dónde estás, que la gente no sepa dónde se ha hecho esa foto". "Deja que la gente imagine y analice la foto cual psicópata para saber dónde estás. ¿Solo soy yo el único que hace zoom para saber dónde está hecha esa foto?" confiesa entre risas.

Su discurso ha encendido el debate en redes, donde muchos aplauden su sinceridad mientras otros defienden la ubicación como herramienta útil. En cualquier caso, Valledor lo tiene claro: el misterio siempre suma más que un simple postureo.