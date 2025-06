Un experto explica lo que ha pasado con institutos y colegios públicos de España y que muchos no se habían fijado

El pasado 30 de abril, Google aplicó un cambio importante que ha pasado desapercibido para muchos: eliminó las reseñas de centros educativos en su plataforma. La medida, según explicó la compañía, busca evitar comentarios "ofensivos y fuera de lugar". La decisión surgió tras la campaña liderada por un directivo de una escuela británica, preocupado por el uso inadecuado del sistema de valoraciones.

El tema volvió al centro del debate recientemente en el pódcast @palabraclave.es, un espacio especializado en marketing digital y SEO producido por BIG Hacks Agency y conducido por Guillermo Reynoso. Durante uno de sus programas, se analizó el impacto de esta decisión de Google.

"Se dieron cuenta de que las reseñas en colegios e institutos se estaban convirtiendo en un lugar donde muchos padres volcaban su frustración. A menudo eran opiniones extremadamente sesgadas. La solución de Google fue eliminar directamente la posibilidad de dejar reseñas", comentó Reynoso.

Además, señaló que esta eliminación no afecta a todas las instituciones por igual: "En escuelas públicas, primarias y secundarias, las reseñas han desaparecido por completo. No he encontrado un solo colegio en esas categorías que aún conserve su historial de valoraciones". Sin embargo, parece que los colegios privados y bilingües todavía mantienen sus reseñas visibles, al menos por ahora.

El descontento no se ha hecho esperar. En los comentarios del episodio y en redes sociales, muchos usuarios han expresado su preocupación ante lo que consideran una forma de silenciar denuncias legítimas. El comentario más votado resume el sentir general: "Quitando las reseñas en Google se están ocultando las denuncias por acoso".

Google, por su parte, ha publicado un comunicado oficial donde detalla la medida: "A partir del 30 de abril de 2025, se eliminarán las opiniones y calificaciones de las instituciones educativas en sus Perfiles de Negocio. Este cambio se aplicará globalmente a instituciones de educación general con el objetivo de evitar opiniones poco útiles o con tono de burla. Las reseñas existentes también serán eliminadas y no se podrán publicar nuevas valoraciones".

La polémica está servida. Tanto familias como docentes han empezado a movilizarse y ya se está organizando una recogida de firmas para exigir a Google que reactive la opción de dejar reseñas. Consideran que esta funcionalidad es una herramienta clave de referencia para los padres a la hora de elegir centro educativo.