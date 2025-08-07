Explicamos el trend de 'mi huella digital': Desenterrando las mayores vergüenzas de los TikTokers

Nada le gusta más a TikTok que un trend divertido al que puedan sumarse los creadores de contenido como escusa para hacer unos vídeos. Este agosto está corriendo como reguero de polvora por la red social de los vídeos cortos el trend mi huella digital y ya se han sumado a él algunos de los tiktokers más populares del momento como Marina Rivers, Claudia García Clerss, Elena Gortari, Pablo Vera, Manu Regato y muchos más.

Lo que comenzó como un trend humorístico en TikTok se ha convertido en un fenómeno social que mezcla la risa con una importante reflexión sobre nuestra identidad en internet. Bajo la frase "mi huella digital…", miles de usuarios están desempolvando recuerdos, publicaciones vergonzosas y momentos del pasado que, para bien o para mal, han quedado grabados para siempre en la red.

El formato es simple: un video, una frase nostálgica, y una referencia a ese rastro digital que muchos desearían poder borrar. Desde publicaciones de adolescentes en Facebook hasta fotos olvidadas en antiguos blogs, este trend permite a los creadores burlarse de su propio pasado digital, mientras recuerdan que todo lo que subimos queda, de alguna forma, registrado.

Primero fueron fans de estos tiktokers los que empezaron a compartir vídeos embarazosos de sus comienzos en redes pero luego han sido los propios influencers los que no han tardado en sumarse al hashtag.

Aquí tienes una selección de algunos de los vídeos más virales sobre #HuellaDigital:

La huella digital de Claudia García

Manu Regato comparte su huella digital

Marina Rivers comparte su huella digital

La huella digital de Elena Gortari

La huella digital de Lola Lolita

Pablo Vera comparte su huella digital

A Clerss no le ha gustado el trend de la huella digital

El impacto ha sido tal que el hashtag #huelladigital ya acumula millones de visualizaciones en TikTok, generando contenido que va desde el humor absurdo hasta reflexiones más profundas sobre la privacidad en internet.