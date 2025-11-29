La extraña forma de responder a los WhatsApps que se ha hecho viral

No son pocas las personas que tienen una severa dependencia de su teléfono móvil. Una persona joven pasa, de media, entre cuatro y seis horas al día utilizando su teléfono, y las apps de mensajería se comen una buena parte de ese tiempo. Gracias a estas apps, la comunicación entre personas se ha vuelto muy cómoda y poco invasiva, y la mayoría esperan que sus mensajes sean respondidos en un periodo corto de tiempo. Hay quien incluso se molesta con sus amigos cuando estos no responden a las pocas horas de que se les mensajee. Contra esta forma de pensar, ha surgido un método de respuesta a los mensajes que ha sorprendido a muchos, y lo ha puesto en práctica el actor Jonathan Groff.

Fue en una entrevista junto a su compañero Daniel Radcliffe cuando se descubrió su curiosa forma de mensajear: lo hace de la misma manera en la que antiguamente se habrían respondido las cartas. Una vez por semana, revisa todos los mensajes que tiene pendientes y les da respuesta. Este método ha sorprendido a muchos, ya que hay quienes ven totalmente inviable mantener una comunicación si solo se responde una vez por semana.

Por supuesto, el propio Jonathan Groff ha explicado que hay ciertas personas que son una excepción a este método: entre ellas, estarían por ejemplo, su pareja o sus familiares más cercanos. Pero, para todos los demás amigos, conocidos o grupos, una vez por semana es la frecuencia habitual.

Aunque parezca una tontería, este método es un rebobinado que permite a las personas ahorrar mucho tiempo y comunicarse solo cuando realmente es necesario. Quien quiera decir algo urgente, puede hacer una llamada sin problema. Esta no es más que una manera de revertir una mala costumbre que genera adicción a una buena parte de la población del primer mundo.