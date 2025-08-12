Fail en el gimnasio: Dos chicas se pasan una pelota de 6 kilos y sale mal

Existen muchas rutinas de ejercicio: cardio, resistencia, musculación... La lista es interminable. Sin embargo, la regla de seguir las pautas establecidas para prevenir incidentes ha de estar siempre presente. Una norma que estas dos chicas en Reino Unido han aprendido por las malas.

La usuaria de Instagram Hannah Best ha compartido con sus seguidores esta curiosa manera de entrenar. La dinámica parecía sencilla: pasarse con su amiga una pelota de 6 kilos por el aire y hacer un burpee sin salto. No obstante, ninguna de las dos contó con la falta de sincronización en los lanzamientos.

Todo iba como la seda hasta que llegó el fail. Mientas una estaba todavía en pleno burpee, la otra le tira la pelota. ¿El resultado? 6 kilos directamente sobre la espalda.

Afortunadamente, el accidente quedó en una simple anécdota. Ambas amigas ríen frente a la cámara. "¡Nos matamos la una a la otra con la pelota!", bromea Hannah.

Así que, la próxima vez que estés en el gimnasio, recuerda que cada movimiento cuenta y que los fails están a la vuelta de la esquina.