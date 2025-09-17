Fortnite en China no tenía nada que ver con el juego que conoces: así de loco era

El Fortnite que se jugó en China fue, hasta el cierre de los servidores en el país asiático en 2021, una variante radicalmente diferente a la que disfrutaban millones de jugadores en otros países. Por las regulaciones locales y las restricciones a las microtransacciones, Epic Games diseñó un modelo de juego adaptado que cambió por completo la dinámica habitual.

Una de las diferencias más llamativas era la economía interna: los PaVos, la moneda virtual del juego, no podían comprarse. En su lugar, cada usuario recibía 400 PaVos gratis cada seis días, lo que eliminaba por completo la necesidad de gastar dinero real. Esta política respondía a las normas chinas que limitan las compras dentro de los videojuegos.

Las partidas también se desarrollaban de forma distinta. En lugar de la clásica lucha hasta que solo quedara un jugador o equipo en pie, las partidas en China finalizaban automáticamente a los 20 minutos. Todos los jugadores que seguían con vida en ese momento eran declarados ganadores, una mecánica pensada para reducir la tensión competitiva y el tiempo de juego prolongado.

Además, quienes acumulaban muchas victorias recibían un incentivo adicional: la posibilidad de abandonar una partida en curso y obtener una "victoria magistral" automática. Esta característica, inexistente en otras regiones, premiaba la constancia más que la destreza puntual.

Por último, la versión china contaba con aspectos exclusivos de personalización. Skins únicas, diseñadas especialmente para ese mercado, nunca estuvieron disponibles en los servidores internacionales, lo que las convirtió en piezas de coleccionista tras el cierre del juego en el país asiático.

En noviembre de 2021, Epic Games puso fin a esta singular adaptación, dejando como recuerdo un Fortnite irrepetible que, para muchos, fue casi un juego completamente distinto al fenómeno global que todos conocen.