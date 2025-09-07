Fue a ver un partido de hockey y salvó la vida al asistente del equipo

Era un partido cualquiera para Brian Hamilton. Como asistente de los Vancouver Canucks, estaba disfrutando del encuentro mientras ejercía su rol. Sin embargo, detrás de él, una joven intentaba llamar su atención. Era difícil, porque el cristal que separa al público de la zona de los jugadores es bastante grueso, ideado así para evitar que los impactos de los jugadores afecten de forma negativa a los espectadores. Pero la mujer insistió e insistió hasta poder transmitir un mensaje con su móvil: "El bulto en tu cuello es cáncer". Aquello, por supuesto, afectó a Brian, que acabó por hacer caso a la advertencia y fue a chequearlo con su médico.

Nadia Popovici es el nombre de la espectadora que dio el aviso. Estudiante de medicina, ella solo había ido a disfrutar de los Kraken, equipo local que se estaba enfrentando a los Canucks, pero en cuanto vio el bulto no pudo quedarse quieta. No paró hasta poder transmitir su mensaje. El médico de Brian confirmó las sospechas de Nadia: el bulto era cancerígeno. Por suerte, pudo ser extirpado antes de que se extendiese al resto del cuerpo, salvando así su vida. Brian quedó curado pero con una cuenta pendiente: darle las gracias a Nadia como es debido. El problema es que solo sabía que era una fan más, pero no tenía ni idea de su nombre.

Brian acabó recurriendo a las redes sociales, explicando su situación y mandando un mensaje para buscarla, encontrarla y agradecerle que le salvara la vida. Aquello se hizo viral y fue su madre quien respondió, confirmando su identidad. Además, de cara al siguiente partido de los Kraken contra los Vancouver Canucks, Nadia tenía entradas, así que el encuentro pudo tener lugar. Brian le agradeció en persona el gesto, pero la cosa no quedó ahí. Los dos equipos recompensaron a Nadia con 10.000 dólares para sus estudios, ayudando a la joven a completar su carrera y garantizar su futuro como médico profesional. Un ida y vuelta de buenos gestos que nos recuerdan que la bondad puede cambiar vidas.