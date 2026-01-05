Gerard Piqué, perseguido en Ceuta por un coche que ponía música de Shakira a todo volumen

Poco importa que hayan pasado ya más de dos años desde que Shakira lanzase su BZRP Music Session: todavía son muchos los que recuerdan esta canción cada vez que se cruzan con Gerard Piqué en redes, y el exfutbolista sigue recibiendo numerosos comentarios relacionados con este asunto. La mayoría del odio que recibe Piqué se concentra en Internet, pero de vez en cuando también los hay que se dirigen a él con ataques cuando se lo encuentran en persona. Este vídeo se ha hecho viral por mostrar lo que un grupo de chicas decidió hacer cuando se cruzaron con Gerard Piqué y sus amigos en la ciudad de Ceuta.

Al ver a la expareja de Shakira caminando por la ciudad, las chicas aprovecharon que iban juntas en un coche para hacer sonar la BZRP Music Session de la cantante a todo volumen y con las ventanillas bajadas, y condujeron despacio junto al grupo de amigos mientras les cantaban los versos que la artista le dedicó a Piqué hace dos años. Algunos de los amigos observaron a las chicas con desprecio, pero el exfutbolista prefirió ignorarlas y seguir su camino.

Por desgracia, es probable que Gerard Piqué esté, en parte, acostumbrado a que gente aleatoria bromee con este tema, pero son muchos en redes los que han calificado el comportamiento de estas chicas como acoso. Otros, en cambio, han señalado que se trata solamente de un pequeño momento de humor, y que, aunque seguir a alguien con un coche no sea lo más correcto, sigue siendo un clip curioso y divertido. Pero, por la reacción que muestra Gerard Piqué en el vídeo, algo nos dice que los vaciles sobre su relación con Shakira dejaron de hacerle gracia hace mucho tiempo.