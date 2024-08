Give me my money: ¿en qué consiste el último trend viral de TikTok?

En los últimos días, TikTok ha sido testigo de una nueva tendencia viral que ha dejado a muchos usuarios intrigados. Se trata de la frase "Give me my money" (solo dame mi dinero), un fenómeno que ha capturado la atención de millones de personas en la popular red social. Y es que este desafío, caracterizado por su humor y ligera incomodidad, está causando furor entre los tiktokers.

El desarrollo de esta broma es sencillo pero ingenioso. Un grupo de amigos se coloca en círculo o en línea, y cada uno, por turnos, dice la frase "solo dame mi dinero" en un tono cómico. La diversión del reto radica en que, tras cada intervención, los demás miembros del grupo aplauden efusivamente, excepto cuando le toca a un participante desprevenido que no está al tanto de la broma. En ese momento, los demás permanecen en un incómodo silencio, creando una situación hilarante para los espectadores.

Este sencillo pero efectivo truco ha acumulado millones de visualizaciones en TikTok, generando una mezcla de risas y confusión entre los comentarios de los usuarios. Incluso celebridades como Will Smith se han sumado a la tendencia. En un vídeo que rápidamente se volvió viral, los compañeros de reparto de El Príncipe de Bel-Air engañaron a Smith al no aplaudirle y marcharse en silencio después de que él pronunciara la famosa frase, dejándole visiblemente desconcertado.

Aunque no se sabe con certeza el origen exacto de esta moda, muchos creen que fue iniciada por el popular streamer Kai Cenat a principios de enero de 2024, durante una transmisión en vivo con la rapera estadounidense DreamDoll. Algunos espectadores sugieren que Kai pudo haberse inspirado en una escena de la película Paid in Full de 2002, en la que la frase "solo dame mi dinero" se repite en varias ocasiones.

Independientemente de su origen, la broma "give me my money" ha conquistado TikTok, con una creciente cantidad de usuarios que se unen a la diversión. Así que si has frecuentado TikTok últimamente, seguramente habrás visto innumerables vídeos de personas participando en este curioso trend. Veremos cuánto dura el furor alrededor suyo y cuál será la próxima moda en la red social china.