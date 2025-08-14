Graba a su abuelo haciendo puenting y se hace viral

El puenting es uno de los deportes de riesgo más populares, dada su simpleza. "Solo" hay que atarse a una cuerda y saltar al vacío. Una experiencia cargada de adrenalina que, como el usuario de Instagram @mane_bg bien ha demostrado, no está acotada a una edad concreta.

Y es que el joven ha querido grabar a su abuelo protagonizando un momento que, sin duda, ambos recordarán para siempre. El señor toma carrerilla hasta llegar al borde de la plataforma, momento en el que se detiene y parece pensárselo dos veces. O quizás una y media, porque no tarda en dar el salto.

Todos los allí presentes ríen, celebrando esta aventura tan especial. Porque no muchas personas se atreverían a hacerlo, con independencia de sus años, y el abuelo de Mane puede presumir de haberlo logrado.

El vídeo ha sido compartido en diferentes cuentas de redes sociales, llegando a millones de personas. El público ha celebrado el hito, regalando palabras hermosas tanto al abuelo como al nieto.

Así que, si todavía no te has animado a hacer puenting, paciencia. Todo en la vida llega.