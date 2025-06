Graban el típico vídeo reaccionando a las notas de la PAU 2025 pero sale mal

Los vídeos sobre la PAU no dejan de circular por las redes, y nosotros no podemos resistirnos a seguir compartiéndolos. En plena era de TikTok, cada vez más estudiantes deciden grabarse mientras reaccionan a sus notas de la prueba de acceso a la universidad. Esta tendencia se ha convertido en todo un fenómeno viral, y en esta noticia te mostramos tres de los ejemplos más destacados. Sin embargo, ninguno es tan original, inesperado y divertido como el protagonizado por Hugo e Irene.

Hugo e Irene son dos amigos de Manresa que decidieron unirse a esta moda y grabar el clásico vídeo de reacción a las notas de la PAU. Lo que no imaginaron fue que su pequeño error los convertiría en una sensación viral, alcanzando más de 6 millones de visualizaciones.

La dinámica del vídeo era sencilla: Hugo leería primero las notas de Irene y luego ella haría lo mismo con las suyas. Sin embargo, Hugo se equivoca y, por accidente, le lee a Irene sus propias calificaciones. Al escuchar las notas, Irene cree que ha sacado una puntuación mucho más alta de la que esperaba, y comienza a emocionarse. Pero la sorpresa no dura mucho. Hugo le confiesa entre risas que se ha equivocado, y la reacción de Irene no se hace esperar: molesta, suelta un contundente "No me hace ni puta gracia".

El vídeo no tardó en viralizarse y captar la atención de miles de usuarios. Como comentó el creador de contenido K. Aquarium: "Se me ocurrió ver uno de estos vídeos de las notas entero, y ahora cada tres vídeos me salen chavales con las notas de la PAU."

Ante la insistencia del público y el interés por conocer la verdadera reacción de Irene, los amigos decidieron subir una segunda parte. En esta continuación, Irene por fin reacciona a sus notas reales… aunque no todo es lo que parece. Las cifras que menciona no coinciden con las del primer vídeo, lo que sugiere que se trata de contenido humorístico más elaborado y planificado, aunque igual de entretenido.