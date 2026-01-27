El "hack del hielo" para estudiar se viraliza en TikTok: ¿La mejor técnica para aumentar tu concentración mientras estudias?

En los últimos días, TikTok se ha convertido en el escaparate de una técnica de estudio poco convencional que miles de usuarios aseguran estar poniendo en práctica. Se trata del llamado hack del hielo, una estrategia que parte de una idea básica: introducir en el congelador aquello que se desea usar o consumir como recompensa y no acceder a ello hasta que el bloque de hielo se haya derretido por completo.

El procedimiento es sencillo. Antes de comenzar a estudiar, el usuario congela un objeto concreto, que puede ir desde una chocolatina o una bebida hasta elementos más funcionales como las llaves de casa o el mando de la televisión. A partir de ahí, el tiempo de estudio queda condicionado al proceso físico de descongelación. Mientras el hielo no se derrita, la recompensa no está disponible.

Los vídeos que muestran esta práctica se han multiplicado en la plataforma. En ellos se ven grandes bloques de hielo con objetos en su interior, colocados sobre platos o en el fregadero, mientras sus dueños estudian apuntes, preparan exámenes o trabajan frente al ordenador. La creatividad ha ido en aumento y algunos usuarios han optado por congelar varios objetos a la vez o utilizar recipientes de gran tamaño para prolongar el tiempo de espera.

Quienes defienden esta técnica aseguran que funciona como una forma de autocontrol forzado. Al eliminar la posibilidad inmediata de distracción o gratificación, el estudiante se ve empujado a concentrarse durante un periodo determinado, sin recurrir al móvil, a la comida o a salidas improvisadas. Además, el paso del tiempo se vuelve visible y tangible, lo que refuerza la sensación de compromiso con la tarea.

El auge del hack del hielo se enmarca en una tendencia más amplia dentro de TikTok, donde proliferan consejos rápidos para mejorar la productividad y el rendimiento académico. Sin embargo, algunos expertos en educación y psicología advierten de que estas estrategias pueden no ser eficaces a largo plazo si no van acompañadas de hábitos de estudio estables y de una motivación intrínseca.

Aun así, la viralidad de la técnica demuestra cómo las redes sociales siguen influyendo en la forma en que los jóvenes abordan el estudio, combinando ingenio y experimentación constante en busca de métodos que ayuden a mantener la concentración.