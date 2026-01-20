¿Hay una edad correcta para perder la virginidad? El vídeo viral que responde a la pregunta que no deberíamos hacernos

La protagonista del vídeo viral que hoy nos ocupa es @mariamatt__, una creadora de contenido de TikTok que comienza su reflexión con una frase que, según ella misma anticipa, sigue provocando sorpresa: "Tengo 25 años y soy virgen". A partir de ahí, plantea una pregunta que ha resonado entre muchos usuarios: en qué momento se ha establecido una edad correcta para perder la virginidad, como si se tratara de un requisito vital o una meta que cumplir para encajar socialmente.

En su intervención, la joven cuestiona que esta presión aparezca ya en edades muy tempranas. Recuerda que, aunque en España la media de inicio de las relaciones sexuales se sitúa en torno a los 16 años, cada vez es más frecuente que los menores hablen de sexo antes de llegar a la adolescencia. Según explica, no se trata necesariamente de un mayor deseo, sino de una necesidad de pertenecer a un grupo y evitar quedarse fuera.

Uno de los puntos centrales del vídeo es la doble vara de medir que, a su juicio, sigue existiendo. La tiktoker señala que, durante su etapa escolar, las chicas que iniciaban antes su vida sexual eran estigmatizadas, mientras que aquellas que no lo hacían también recibían etiquetas negativas. "Hagas lo que hagas, está mal", resume en su discurso, subrayando una contradicción que muchos usuarios han reconocido en los comentarios.

La creadora también comparte su propia experiencia personal. Afirma que a los 18 años sentía una fuerte presión por no haber tenido relaciones sexuales, una sensación que con el tiempo ha perdido peso. Ahora, a los 25, asegura que hablar de este tema con sus amigas le ha permitido relativizarlo y entender que no existe una norma universal ni una obligación que cumplir.

El vídeo se ha viralizado rápidamente y ha generado miles de reacciones, muchas de ellas de apoyo. Numerosos usuarios destacan la importancia de normalizar conversaciones sobre sexualidad sin juicios ni expectativas impuestas. Aunque el testimonio parte de una experiencia individual, el debate que ha abierto trasciende lo personal y refleja una cuestión social aún presente: la dificultad para vivir la sexualidad, o la ausencia de ella, con libertad y sin presión externa.