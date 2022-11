El hermano de Auronplay arremete contra su familia: "Tiene sanguijuelas en su entorno"

Auronplay, desde que es creador de contenido, ha sido de lo más discreto en temas familiares. En contadísimas ocasiones se le puede oír hablar de su familia, y las fotos que circulan por redes con su hermana y su madre se pueden contar con los dedos de una mano. Es más: hay gente que no sabe que hay otro pariente con el que comparte sus apellidos.

Hablamos de Rubén, primogénito de los Álvarez, que siempre ha querido mantener su anonimato y una vida alejada de los focos. Las pocas imágenes en las que se le ve junto a Raúl (Auron) dejan pocas dudas sobre su parentesco, ya que parece una versión más madura del streamer. En cuanto a edad, se entiende.

La información que circula sobre él es igual de escasa, aunque a partir de la misma se podría decir que la relación entre los hermanos es de todo menos idílica. "[Rubén] es una persona que quiero fuera de mi vida, que se inventa cosas", dijo Biyín en una entrevista con Shur en Directo en abril de 2021. Era en referencia a unas supuestas acusaciones de Rubén en la que la tachaba de ‘mantenida’. "Es una persona que no está muy bien y está obsesionado", concluía la streamer.

Algunos extractos de la madre de Auron en TikTok tampoco dejan en buen lugar a Rubén, aunque en otras ocasiones valora con optimismo la suerte que han tenido sus hijos. "Cada uno ha tenido éxito a su manera", explicaba en un directo, aunque gente como Nauterplay recoge (sin contexto claro) unas declaraciones en las que supuestamente le acusa de "chantaje para conseguir dinero de su hermano".

En general, son pocas las declaraciones que ha hecho el mayor de los Álvarez en público sobre su familia, pero la cosa ha cambiado en las últimas horas. Su perfil en Instagram supera los 30.000 seguidores, y entre ellos están Auron, Perxitaa y el agente de Auron, por lo que aunque lo tenga en privado, las stories que en él cuelga acaban corriendo como la espuma. Y las últimas son especialmente incisivas…

"Si queréis cosas de mi hermano, escribid al círculo de sanguijuelas que tiene alrededor o incluso a mi familia que lo usa para ganar seguidores subiendo fotos”, dice con crudeza. “Yo no hablo, no digo nada, no subo nada, así que no tengo por qué aguantar mensajes cada día o comentarios en la calle y ya cansa”. Tela marinera.

Tras comentar más mensajes de los que tiene en su bandeja de entrada, acaba resumiendo sus intenciones con esas palabras: "Me da igual todo; quiero vivir sin recibir 50 mensajes diarios sobre lo mismo", ya sea en la calle o por Instagram.

Las declaraciones se publican, quién sabe si por casualidad o no, el mismo día en el que la hermana pequeña de Auron abrió stream en Twitch para asegurar que quiere "dedicarse a la creación de contenido de manera profesional y acostumbrarse a hacer directos de manera regular". Su canal es WhoIssLaura, y en el mismo apareció junto a su madre. Con 13.000 seguidores tiene un arranque notable, esperemos que no se empañe con más asuntos que deberían ser privados. Momentos difíciles en la familia, eso seguro.