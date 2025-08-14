El hijo de esta influencer reacciona en un vídeo viral a un plato de pulpo: "Viven en el agua, no me los puedo comer"

El cariño y la inocencia con la que los niños observan el mundo puede regalarnos lecciones inesperadas. Así lo ha demostrado el hijo de la influencer Cristina Sorroche, @crisorroche, cuyo video se ha vuelto viral por una escena tierna y conmovedora.

En las imágenes, el niño pregunta a su madre qué es lo que va a comer. Ella responde: “pulpo”. Al escuchar la respuesta, el pequeño se entristece, pone cara de disgusto y empieza a llorar. Entre lágrimas, explica que: “el pulpo vive en el agua”. Con mucha seguridad, enumera otros animales marinos, recalcando que no se comen porque pertenecen al mar.

Su amor por los animales fue tan contundente que convenció a su madre y a la otra mujer que se aprecia en el video, quienes decidieron no terminar el plato. El gesto capturado en vídeo no tardó en arrasar en redes sociales, acumulando miles de reproducciones y comentarios.

Frases como “cuanta empatía en un cuerpo tan pequeño, te quiero niño que respeta a los animales”, se multiplicaron entre los usuarios. Un recordatorio de que a veces los mas pequeños tienen las ideas mas grandes.