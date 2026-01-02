La impactante cifra que le ofrecen a un joven por una chaqueta firmada por Bad Bunny

El creador de contenido @jesusrivasjrg ha sorprendido a millones de personas tras publicar un video que comienza con una frase capaz de dejar a cualquiera sin palabras: "Me quieren comprar la chaqueta que me firmó Bad Bunny por 60.000 dólares". Desde el primer segundo, el clip capta la atención y despierta una enorme curiosidad entre los espectadores.

Jesús cuenta la historia detrás de esta chaqueta tan especial. Se trata de la prenda con la que asistió a un concierto de Bad Bunny y que, gracias a un momento único e irrepetible, logró que el propio artista se la firmara. Ese instante quedó grabado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales, alcanzando más de 13 millones de visualizaciones y convirtiéndose en uno de los momentos más comentados por sus seguidores.

Tras relatar cómo ocurrió el encuentro, Jesús lee en cámara un correo electrónico que lo dejó completamente en shock. La oferta proviene de una agencia vinculada a la creación de contenido y relacionada con el club del Super Bowl, especializada en piezas culturales y objetos icónicos de artistas que han marcado la música a nivel global. En el mensaje se puede leer: "Durante el último mes hemos seguido muy de cerca tu historia en redes sociales, especialmente el momento viral de tu encuentro con Bad Bunny. Estamos trabajando con una colección especial de artefactos culturales relacionados con artistas influyentes". Un coleccionista privado, colaborador de la empresa, mostró un interés especial en la chaqueta firmada.

A continuación, Jesús enseña la prenda en detalle: una chaqueta vaquera customizada, firmada en uno de los extremos del hombro. En la parte trasera destaca una ilustración de Bad Bunny junto a la frase "Fuiste mi baile inolvidable", en referencia al último álbum del artista, lo que convierte la chaqueta en una pieza única e irrepetible.

Pese a la impresionante cifra ofrecida, Jesús lo tiene claro: no piensa venderla. Para él, el valor sentimental y la historia que representa superan cualquier cantidad de dinero. Afirma que solo se desprendería de ella en una situación muy concreta: si algún día Puerto Rico decidiera crear un museo, estaría dispuesto a donar la chaqueta para que forme parte del patrimonio cultural del país.

Y ahora queda la pregunta abierta: ¿tú qué harías si te ofrecieran 60.000 dólares por una prenda única con una historia tan especial detrás?