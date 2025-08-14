FlooxerNow

BAJO PRESIÓN

La impactante demostración del riesgo de aguantar la respiración buceando

La mejor forma de bucear y aprovechar tu respiración nunca había sido tan visual. El influencer Marcreator explica la física del aire bajo presión .. ¡y termina con una botella explotando!

Los riesgos de mantener la respiración bajo el agua cuando se bucea

Laura Mejías
Publicado:

Bucear profundo y entender cómo se comporta el aire bajo el agua puede parecer complicado, pero @marcreator lo hace simple. En uno de sus videos el influencer muestra cómo una botella de agua puede explicar lo que les sucede a nuestros pulmones al descender varios metros en el océano.

Con la botella en la mano, explica que en la superficie todo parece normal: inhalamos y exhalamos sin problema. Pero al sumergirse 10 metros, el aire dentro de la botella se comprime, y a 30 metros apenas queda una cuarta parte del volumen inicial, aunque no se haya liberado el aire. La razón: la presión del agua aumenta cuánto más profundo vamos.

Para demostrarlo, Marcreator respira dentro de la botella a 30 metros y la lleva de vuelta a la superficie. Al abrirla, el aire acumulado explota, dejando claro cómo la presión afecta el aire abajo del agua. Algo que, de no seguir las pautas correctas a la hora de bucear en las profundidades, podría llevar a la muerte de una persona.

El video tiene actualmente 17,4 millones de visualizaciones, demostrando lo mucho que a la gente le interesa conocer este tipo de consejos importantes y llevarlo a la práctica cuando deseen darse una escapada al mar.

El video además de educativo y entretenido, recuerda que la física submarina puede ser tan importante como peligrosa.

