La impactante demostración del riesgo de aguantar la respiración buceando

Bucear profundo y entender cómo se comporta el aire bajo el agua puede parecer complicado, pero @marcreator lo hace simple. En uno de sus videos el influencer muestra cómo una botella de agua puede explicar lo que les sucede a nuestros pulmones al descender varios metros en el océano.

Con la botella en la mano, explica que en la superficie todo parece normal: inhalamos y exhalamos sin problema. Pero al sumergirse 10 metros, el aire dentro de la botella se comprime, y a 30 metros apenas queda una cuarta parte del volumen inicial, aunque no se haya liberado el aire. La razón: la presión del agua aumenta cuánto más profundo vamos.

Para demostrarlo, Marcreator respira dentro de la botella a 30 metros y la lleva de vuelta a la superficie. Al abrirla, el aire acumulado explota, dejando claro cómo la presión afecta el aire abajo del agua. Algo que, de no seguir las pautas correctas a la hora de bucear en las profundidades, podría llevar a la muerte de una persona.

El video tiene actualmente 17,4 millones de visualizaciones, demostrando lo mucho que a la gente le interesa conocer este tipo de consejos importantes y llevarlo a la práctica cuando deseen darse una escapada al mar.

El video además de educativo y entretenido, recuerda que la física submarina puede ser tan importante como peligrosa.