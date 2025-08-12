La increíble historia de una chica y su primera hija: "Tuve un bebé 10 horas después de enterarme de que estaba embarazada"

La usuaria de Instagram @veritymcconnell ha contado en sus redes sociales una historia increíble sobre cómo fue madre a los 16 años. Y es que, más allá de lo anecdótico de la edad, la chica no sabía que estaba embarazada hasta 10 horas antes del momento de dar a luz.

"Era un sábado por la noche y estaba en la fiesta de cumpleaños de una amiga en su casa", comienza relatando para especificar que se trataba de "una fiesta normal de chicos de 16 años".

Tras el evento, "volví a casa y sobre las 11 me empecé a encontrar mal", continúa, haciendo referencia a "un dolor de estómago" que, en un principio, "pensé que se trataba de la regla". También recuerda que "intentaba dormir" y que, cuando el dolor seguía aumentando, "reuní el valor para despertar a mi madre". Aunque la idea del embarazo jamás pasó por su mente, puesto que "tenía ciclos menstruales muy irregulares".

Ambas acudieron al hospital y fue en ese momento en el que recibieron la noticia por parte del personal del centro: "Me miró, miró a mi madre y dijo que sin duda había un bebé ahí dentro y que lo iba a tener muy pronto". El miedo no tardó en salir a flote, sobre todo porque "no me habían hecho escáneres ni tests sanguíneos". A partir de ese momento, el equipo del hospital se puso manos a la obra para prepararlo todo de cara al parto.

Por suerte, salió bien: "Creo que fue por toda la prisa y la adrenalina, pero conseguí dar a luz a una niña maravillosa que ahora tiene 11 años". Ahora bien, dada la falta de preparación previa, "mi bebé tuvo que llevar la ropa que le donaron en el hospital".

Así, 11 años después de este susto, Verity McConnell disfruta de su hija, que llegó al mundo "totalmente sana", aunque sin previo aviso.