La increíble historia del padre que creó el servidor de Minecraft más seguro del mundo para su hijo con autismo

Lanzado originalmente en 2011, Minecraft se ha convertido en un fenómeno cultural global, capaz de adaptarse a usos muy distintos: entretenimiento, creación de contenidos, educación o socialización. En ese contexto surgió en 2013 Autcraft, una iniciativa que nació como respuesta directa a un problema concreto: el acoso que sufrían niños con autismo en servidores abiertos del juego.

Detrás del proyecto está Stuart Duncan, un desarrollador web canadiense que decidió intervenir tras ver cómo su hijo Cameron, diagnosticado dentro del espectro autista, era víctima de insultos y comportamientos hostiles mientras jugaba online. Lejos de limitarse a denunciar la situación, Duncan optó por crear un servidor propio en el que el respeto fuese una norma básica y no una excepción.

El funcionamiento de Autcraft es similar al de otros servidores privados de Minecraft. Cuenta con reglas claras que prohíben trampas que alteren la economía del juego o su desarrollo normal. Sin embargo, su rasgo diferencial es la moderación activa y el énfasis constante en la convivencia. El lenguaje ofensivo, el acoso o las burlas no tienen cabida, y el acceso está controlado mediante un proceso de solicitud que ayuda a mantener el ambiente seguro.

A lo largo de su historia, Autcraft ha reunido a más de 17.000 personas de todo el mundo, incluyendo jugadores con autismo, familiares y aliados. Para muchos de ellos, el servidor se ha convertido en algo más que un espacio de juego: es un lugar donde relacionarse sin miedo, aprender habilidades sociales y sentirse parte de una comunidad estable.

El compromiso de Duncan con el proyecto ha sido total. Llegó a dejar su trabajo como desarrollador para dedicarse a Autcraft a tiempo completo, asumiendo tareas de administración, moderación y acompañamiento de los usuarios. Su labor ha sido tan relevante que Mojang, la empresa responsable de Minecraft, incluyó el servidor en una guía oficial del juego como ejemplo de comunidad positiva.

Aunque la industria del videojuego avanza lentamente hacia modelos más inclusivos y accesibles, casos como Autcraft ponen de relieve el papel clave de los propios jugadores. Iniciativas nacidas desde la experiencia personal han demostrado que es posible construir espacios digitales más seguros, incluso dentro de entornos tan masivos como Minecraft.