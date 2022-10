El inesperado zasca de Edward Norton a Paula Gonu en directo: "Esta me la apunto"

La presentación de la nueva película de 'Puñales por la espalda' no podría haber tenido mejor título ni descripción. Que Paula Gonu se lleve un zasca por parte de una estrella de Hollywood como Edward Norton es una cosa que no se ve todos los días, pero pongamos un poco las cosas en contexto...

Paula Gonu, diva de las redes e incansable en sus nuevos proyectos, es una amante de la música (latina), de los libros y un poco también del cine. Entre eso, su desparpajo ante las cámaras y los siete idiomas que maneja, parecía una buena elección para cubrir una alfombra roja de Netflix en directo, y para asegurarse que no se quedaba sin conversación le pusieron un acompañante que además es colega: Nil Ojeda.

Catalana y madrileño ya han formado equipo profesional en otras situaciones (sacaron, por ejemplo, unas patatas fritas con sabor personalizado por ellos), pero si dan tan bien a cámara es precisamente por lo que sucede detrás de ella. Más de una juerga conjunta ha quedado registrada en sus redes, más las que se habrán corrido sin dejar constancia.

Edward Norton es uno de los actores más reconocidos de su generación, y estamos hablando de gente como Javier Bardem, Eric Bana, Jennifer Anniston, Matthew McConaughey o Jennifer Lopez. Lo malo es que no es solo famoso por un talento fuera de lo normal, sino por tener bastante mala leche en los rodajes.

En 2008 fue amablemente invitado a abandonar el universo Marvel tras -supuestamente- reescribir el guión de El Increíble Hulk, también reeditó el final de su clasicazo American History X o rechazó promocionar la peli The Italian Job, donde era uno de los protagonistas. En su personaje de Birdman (2014) muchos ven una referencia a cómo es él en realidad: talentoso pero volátil.

Es algo que demostró ayer en una entrevista que tuvo con Paula y Nil. Tras unas preguntas que claramente no iban con el flow del actor, la influencer le pidió concluir la entrevista con un selfi, a lo que NOrton (guiño-guiño) respondió con incomodidad: "¿De verdad necesitas un selfi?". Sí le ofreció la mano, algo que aceptó la catalana.

"Esa me la tengo que apuntar para cuando alguien me pida un selfi a mí", dijo luego saliendo bien del paso. Pero, sinceramente, dudamos que la use; es demasiado buena tía para negar fetiches a sus fans, y está bastante más acostumbrada a autoretratarse que Edward Norton.