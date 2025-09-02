Un influencer cuenta lo que le cobran por tres zumos y una botella de agua en Ibiza y la gente no da crédito

El turismo desmedido, la globalización y el capitalismo ha generado situaciones desproporcionadas en algunos sitios de España que afectan a la vivienda, a las personas que viven allí y a los precios en los bares y restaurantes.

Ha sido el conocido creador de contenido @juanki.municio, que tiene más de dos millones de seguidores en TikTok, el que está generando un intenso debate por los precios de las cosas en Ibiza.

"Hizo un vídeo Carliyo de esto cuando venimos a Ibiza, pero es que tengo que repetirlo", ha comenzado diciendo el tiktoker flipando ante la cuenta que tiene delante.

"En qué momento cuesta esto tres zumos y una botella de agua", continúa diciendo antes de preguntarse “¿Y aquí cuánto cobra la gente por trabajar? Te lo juro, no lo entiendo. ¡55 euros tres zumos y un agua!".

Pero la cosa no se detiene en el desorbitado precio del agua y los zumos, sino que continúa cuando explica lo que pagó por entrar en una discoteca: "Fuimos ayer a una discoteca. 'Hola, buenas. Sí, cinco entradas'. Miro el datáfono... ¡650 euros!", ha relatado Juanki.

"Pago y digo: '¿Y las copas?' Y me dice: ¿Cómo que copas? Y yo: '¿Cómo? Que no me dais ni copas'", ha dicho indignado entre risas.

Por un lado, está la gente que les critican por ir a sitios tan exclusivos y aceptar esos precios. "yo vivo en Ibiza y no me gasto eso, pero claro si vais donde vais es normal que os cobren eso", "pues déjame decirte que soy de Ibiza de toda la vida. y en la vida e pagado eso. pero es como dicen los comentarios. si vais de chulos y a lo exclusividad... normal que paguéis eso" o "Ibiza no es eso… si a la gente le diera por conocer la isla de verdad, venir en diciembre y conocer nuestra cultura, la cosa cambiaría… pero es mejor el postureo".

Por otro están los que critican los precios tan caros y los problemas del exceso de turismo en la isla. "Lo peor es que los camareros no cobran lo suficiente para pagar un alquiler allí. Esos beneficios van todos para los de siempre" o "Se lo lleva el dueño, ¡la gente que trabaja no cobra a razón del precio de las consumiciones!".

"Una vez en la vida, experiencias, no vuelvo", sentenció el propio Juanki en un comentario. ¿Y tú qué opinas?