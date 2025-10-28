Una influencer desvela la lista de cosas que nunca debes publicar en redes

La influencer Raquel Reitx (@raquelreixt) ha compartido un vídeo en el que enumera varias cosas que, según ella, no deberíamos publicar en redes sociales. Su mensaje es claro: la privacidad también es poder. Raquel recomienda pensar dos veces antes de subir algo o, si se hace, hacerlo a destiempo.

En su lista de “cosas que no deberías subir” aparecen consejos como: no publicar un vuelo o viaje antes de llegar al destino, no compartir ideas antes de ponerlas en marcha, no subir fotos de tu pareja constantemente para evitar que tu relación se vuelva de dominio público, no mostrar tus duelos en caliente, pensarte dos veces las publicaciones de fiesta y, por supuesto, evitar las indirectas.

La creadora explica que habla desde la experiencia. Después de años compartiendo gran parte de su vida online, reconoce que a veces ha sentido vergüenza ajena o ha tenido mala suerte por publicar cosas antes de tiempo.

El vídeo ha generado mucho debate entre sus seguidoras, que en su mayoría coinciden con ella. Comentarios como “Real, que las malas vibras de la gente lo fastidian” o “Yo publico cuando ya hice todo y estoy en mi casa, aprendí a las malas” se repiten entre las respuestas. Incluso algunas usuarias han ampliado la lista con sus propios consejos, como “no publiquen vídeos llorando en Instagram”.