Un influencer le pide cenar gratis en su restaurante y el chef le sentencia con su respuesta

Lo de que influencers pidan comer por la cara en un restaurante a cambio de promoción es algo que no es nuevo pero que desgraciadamente sigue ocurriendo.

El último en denunciarlo ha sido Stéphane del Rio del restaurante Le Bistroman Atelier de Madrid que publicó este tuit que rapidamente se ha vuelto viral.

"El proyecto: ser un jeta. Escribir un sábado a las 14:00 para que le demos de cenar gratis. Claro que sí, campeón!!", escribió en una publicación ha sido vista más de 900.000 veces acumulando 9.000 me gusta y 300 comentarios.

Un influencer francés, del que no dice el nombre, escribe por WhatsApp al restaurante contándoles que están realizando el ambicioso proyecto de “recorrer España sin gastar ni un euro” pero que quieren enriquecer la experiencia yendo a restaurantes gratis.

"Hola a todo el equipo de Le Bistroman. Apasionados por los viajes y por compartir en las redes sociales, estamos a punto de llevar a cabo un proyecto ambicioso: ¡recorrer España sin gastar ni un euro! Para enriquecer esta aventura y ofrecer a mi comunidad una experiencia auténtica, me gustaría incluir su restaurante en mi itinerario", empieza escribiendo este francés que no sólo pretende cenar gratis sino que pretende hacerlo avisando con unas horas de antelación.

“Esta noche llegamos en Madrid, somos 3, mi camarógrafo, mi colaborador y yo. Tengo 300k de seguidores en tiktok, 45 en Instagram y 10k en YouTube, a cambio de su invitación, me comprometo a grabar un video cautivador en TikTok y YouTube, destacando su establecimiento y la experiencia culinaria única que ofrecen. Muchas gracias por su respuesta”

El chef del restaurante les sentencia con un contundente: "Hola!! Y no se te ha ocurrido ponerte a trabajar?"

A lo que el influencer, al que claramente no le apetece usar el traductor de google, responde con un "lo siento, no entiendo".

Stéphane del Rio no ha añadido más sobre lo sucedido pero la gente si que ha querido dar su opinión con comentarios como estos: "Si es un vídeo cautivador yo me lo pensaría", "Recorrese españa sin gastar ni un euro... Vaya cara más dura", "Recorrer España sin gastar ni un euro... Ya me lo veo por las gasolineras, con el cámerografo y el colaborador, "lléneme el depósito gratis y le haré un tiktok destacando la experiencia gasolinerística única que ofrecen" o "Menuda jeta tiene esta gente".

Pero otros como @Imanolzuaznabar opinan que este tipo de colabaoraciones, bien hechas, pueden ser positivas: "El procedimiento y la manera de escribir no es la correcta, pero este tipo de propuestas ,a veces, pueden llegar a ser beneficiosas. Si lo propone un creador de contenido gastronómico bueno, con cientos de miles de seguidores, es algo positivo. La nueva publicidad del siglo XXI."