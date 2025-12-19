Una inglesa desmiente el mito de la siesta en España

La siesta se ha convertido en uno de los símbolos más conocidos de la identidad española fuera de España. Muchas personas que visitan el país creen que todos los españoles, después de comer, dedican un rato a dormir. Si bien es cierto que hay quienes mantienen esta costumbre, la realidad es que muchos otros no lo hacen. Esta discrepancia cultural sorprendió a @susie_in_spain, una madre británica que vive en España y que comparte sus experiencias en TikTok.

En su perfil, Susie publica videos en los que compara las diferencias culturales entre España y el Reino Unido, comentando aspectos que le llaman la atención sobre la vida cotidiana, la lengua y las tradiciones de ambos países. Gracias a estos videos, se evidencian no solo las costumbres reales de los españoles, sino también los estereotipos que se tienen fuera de España.

Susie nos cuenta en el video que mientras paseaba por un parque a las 15:30 vio a muchas personas fuera de sus casas, disfrutando del sol y haciendo deporte, algo que contrasta con la creencia popular de que todos deberían estar durmiendo. "Quiero disipar un mito porque no todos los españoles duermen la siesta", comenta ella, "todo el mundo piensa que los españoles se van a dormir de 3 a 5". Para los españoles, esta idea puede resultar sorprendente, porque conocen la diversidad de hábitos del país, pero para los extranjeros es un ejemplo de cómo los tópicos se mantienen a lo largo del tiempo.

En los comentarios de sus videos, muchos usuarios explican que la siesta es una reliquia de los años 60, que hoy en día, con los horarios de trabajo modernos es difícil de cumplir. Otros recuerdan que España no se reduce a fiesta, paella y toros, aunque algunos confiesan que en sus familias la siesta sigue siendo una tradición casi sagrada. Esto demuestra que, aunque los estereotipos puedan tener algo de verdad histórica, la realidad actual es mucho más variada y compleja.