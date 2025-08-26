Intentan organizar un cena en el grupo de amigos y ponen la encuesta definitiva: Si faltó una opción me avisan

Nada engancha más en redes que una conversación curiosa de WhatsApp. Y si además es absurda o sorprendente, el éxito está asegurado.

Eso fue lo que ocurrió con la usuaria Karla Canseco (@karlasnotess), que se hizo viral tras compartir una captura de pantalla del chat de su grupo de amigos. En la conversación, Antonio, uno de los integrantes, intentó organizar una cena… pero lo hizo de una manera poco común.

Karla acompañó la publicación con la frase: "Point of view: tus amigos se organizan para ir a cenar". Hasta ahí, nada extraño. Lo curioso fue la encuesta que Antonio creó en el grupo: en lugar de proponer fechas o restaurantes, ofreció nada menos que ocho opciones que jugaban con todas las combinaciones posibles entre querer y poder ir, desde el clásico "sí quiero" o "sí puedo" hasta mezclas como "no puedo y sí quiero" o "sí puedo pero no quiero". Y, por si fuera poco, cerró su mensaje con un remate brillante: "Si falta una opción me avisan".

La ocurrencia desató las risas en redes. El post de Karla acumula ya más de 165.000 me gusta, ha sido visto por más de 3,7 millones de personas y se ha llenado de comentarios sobre situaciones similares.

Otros usuarios no tardaron en sumarse con comentarios ingeniosos. "No está la opción ‘ahora sí quiero pero cuando llegue el momento ya no quiera", señaló @M1F1t5. Mientras que @minombrenotimpo añadió: "Sobran opciones y faltan algunas como ‘ya veré cuando llegue la hora’, ‘ahora mismo me encantaría, pero seguro me dará pereza cuando sea’, o ‘no creo que pueda, pero si puedo aparezco directamente’".