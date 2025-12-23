El invento viral para no tener que sentarte en los baños públicos (y que puedes llevar en el bolso)

Hay pocas experiencias más incómodas que la de enfrentarse a un baño sucio y pestilente; y, cuando se tiene la necesidad de orinar sentado, esta incomodidad se multiplica. Son muchas las personas que tienen que hacer todo tipo de equilibrismos para hacer sus necesidades sin entrar en contacto con una taza de apariencia inmunda, y es habitual que estos equilibrismos acaben en tropiezos o deslices. Precisamente por eso, este invento de aquí se ha hecho tremendamente viral en las últimas horas, ya que ha puesto solución a un drama del día a día al que muchos tienen que enfrentarse.

El invento sirve para que las personas que no tienen pene puedan orinar también de pie, y así evitar las incómodas situaciones que les toca vivir en los baños públicos. Es una pieza que puede llevarse en el bolso y que se coloca sobre la vulva, de tal manera que el líquido se reconduce hacia la dirección que cada persona decida. Es algo aparatoso y puede generar algo de confusión en los primeros usos; pero una vez se le coge el tranquillo, puede salvar a muchas personas de situaciones desagradables.

Son muchas las mujeres que han celebrado en redes haber descubierto esta invención, pero también hay quien señala que, con el uso de este tipo de aparatos, es posible que los baños para mujeres acaben teniendo la apariencia desastrosa que acostumbran a tener los baños de hombres. Será necesario que, quien use este invento, recurra a él únicamente en escenarios de verdadera necesidad, como los vasos unisex, los festivales de música o las gasolineras. Sea como sea, con la viralidad que ha adquirido, poca duda cabe de que las ventas de este producto van a subir, y mucho. ¡Nunca viene mal llevarlo en el bolso, por lo que pueda pasar!