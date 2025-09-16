Un italiano que lleva 15 años en España responde con elogios a los que se quejan del país: "Es maravilloso"

El creador de contenido italiano Davide Militano (@davidemilitano en TikTok) ha generado una ola de reacciones tras publicar un vídeo en el que defiende a España ante las quejas que, según él, muchos españoles hacen sobre su propio país. Militano, que lleva 15 años viviendo en territorio español, reclama que los nacionales valoren más las virtudes que tienen a su alrededor.

En su intervención, menciona varios aspectos que considera sobresalientes: "Una cosa que no puedo comprender es por qué los españoles se quejan de España. Tienen una temperatura y un ambiente maravilloso, mujeres guapísimas, una de las mejores gastronomías del mundo, los servicios, la organización es perfecta. Los políticos los habéis elegido vosotros", subraya.

Militano se persuade de que España es uno de los mejores países europeos para vivir. Su elogio al país incluye tanto elementos naturales como culturales y urbanísticos. Sin embargo, su mensaje ha provocado una fuerte división en redes sociales. Algunos usuarios comparten su entusiasmo: consideran que muchas de las críticas habituales provienen de la frustración, no de realidades objetivas. Otros, en cambio, señalan que efectivamente hay problemas que merecen atención —como el alto coste de la vivienda, la calidad variable de los servicios o la situación política— y que su discurso idealiza demasiado la realidad.

Comentarios recogidos tras el vídeo lo reflejan: personas que han emigrado o viven en otras ciudades repiten quejas sobre alquileres, desigualdad y falta de oportunidades; otros advierten que la experiencia puede cambiar mucho según la región o circunstancias personales.

El debate tras la publicación de Militano pone de relieve que la percepción de un país no es igual para quienes están adentro que para quienes lo miran desde fuera. Mientras él lo ve como un lugar con clima, patrimonio y estilo de vida envidiables, otros lo analizan con la lupa de lo cotidiano: empleo, servicios públicos, vivienda...

Pese a las críticas, el vídeo tiene miles de compartidos y sirve para mostrar que, más allá de las quejas, muchos ciudadanos siguen orgullosos de lo que España ofrece. Y quizá eso sea parte del valor que Militano trata de señalar: que, junto con lo que falla, hay motivos para sentirse afortunado por vivir aquí.