Un joven argentino se despide de su abuela antes de emigrar a España: "El único que me cuida bien sos vos"

En los últimos días, un video ha tocado el corazón de millones de personas alrededor del mundo, convirtiéndose en uno de los más virales —y también, uno de los más tristes— que hemos visto en mucho tiempo. Con más de 100 millones de visualizaciones, esta grabación casera no muestra grandes efectos ni producciones sofisticadas. Lo que muestra es algo mucho más poderoso: un momento humano, crudo y profundamente emotivo.

El protagonista es Gianluca Pugliese, un joven argentino que decidió registrar uno de los momentos más difíciles de su vida: la despedida de su abuela, poco antes de partir hacia España en busca de un futuro mejor. Con el corazón en la mano, le dice: "El domingo me voy a España, a trabajar muchos meses, a hacer plata. Este país ya no da para más”, mientras intenta sostener la emoción en su voz. Luego, le pregunta con ternura: “¿Me vas a esperar?".

Su abuela, visiblemente conmovida, no puede contener las lágrimas. Lo abraza con fuerza y le responde: "Espero volver a verte, si Dios me da vida".

La escena se vuelve aún más desgarradora cuando la mujer, entre sollozos, le confiesa: "Te voy a extrañar". Gianluca la besa con delicadeza, intentando calmarla, pero ella, rota de dolor, insiste: “¿Me vas a esperar? Te van a cuidar todos". A lo que añade, con la voz quebrada: "El único que me cuida bien eres tú". Gianluca, sin poder ocultar la tristeza, le promete: "Voy a volver".

En la descripción del video, Gianluca explica por qué decidió compartir ese momento tan íntimo: "Lo grabé solo para tenerlo de recuerdo. No pensaba subirlo, pero creo que muestra exactamente cómo me siento hoy: con miedo, tristeza, felicidad, ansiedad, con incertidumbre sobre qué será de mi futuro. Pero también sabiendo que crecer significa salir de la zona de confort".

Y concluye con una frase que parte el alma: "Lo único que espero es poder volver a darte un beso y un abrazo".

El video no solo se volvió viral, sino que provocó una avalancha de emociones colectivas. Ha recibido más de 500.000 comentarios, muchos de ellos de personas completamente conmovidas, que suplican que no se vaya, que se quede junto a su abuela, que el dinero no vale más que el tiempo.

Uno de los comentarios más repetidos dice: "Necesito que te quedes y disfrutes de tenerla hasta el último día de su vida. Te juro que te pasamos plata. Hacelo por todos los que ya no tenemos a nuestros abuelos".

Este video no es solo una despedida: es el reflejo de una generación que se va, que migra con el corazón dividido. Es un testimonio de lo que significa crecer en un país que obliga a sus jóvenes a irse, aunque eso implique dejar atrás a lo que más quieres